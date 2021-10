Fico: Vláda musí predložiť plán boja proti zdražovaniu

Bratislava 25. októbra (TASR) – Ceny potravín, energií, ale aj pohonných látok stúpajú. Vláda však "spí" a vyzerá, že nie je pripravená ponúknuť verejnosti plán boja proti zdražovaniu. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii predseda strany Smer-SD Robert Fico. Ten by situáciu riešil rokovaním so sociálnymi partnermi, predstaviteľmi bánk či energetického sektora a hovoril by o dočasnej solidarite.



"Je to mimoriadne vážne podcenenie situácie, ktoré dnes na Slovensku vidíme," upozornil Fico. Ak vláda nepredloží zmysluplný plán boja proti zdražovaniu, treba sa podľa neho na jar pripraviť na sociálne výbuchy. Na Slovensku podľa podpredsedu strany Ladislava Kamenického zdražie takmer všetko. "Príjmy tejto vlády na budúci rok budú o 5 miliárd vyššie, ako boli v roku 2019, na druhej strane výdavky budú o 9,4 miliardy vyššie, ako sme my mali v roku 2019," vyčíslil Kamenický s tým, že 7,4 miliardy eur tvoria výdavky nesúvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19.



Fico podotkol, že keby bol premiérom, už by mal za sebou niekoľko kôl rokovaní s predstaviteľmi zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj energetického sektora či bánk. "Hovoril by som s nimi o dočasnej solidarite, ktorú treba teraz v tomto okamihu prejaviť, aby sme pomohli ľuďom a firmám," skonštatoval.



Priblížil, že v prvom rade by sa pozrel na výdavkovú časť rozpočtu na rok 2022. Poznamenal, že sa hovorí o približne 5 % deficitu a ak sa 1 % považuje za miliardu eur, predstavuje to zhruba 5 miliárd eur. Naznačil, že výdavky, ktoré môžu počkať, by počkali a hľadal by balík peňazí, ktorý by použil ako "záchranné koleso" proti zdražovaniu.



Zároveň by pristúpil k dočasnej nulovej, respektíve takmer nulovej, sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH) na energie, k zníženiu niektorých poplatkov, ktoré tvoria koncovú cenu elektriny, a k vratkám na vysoké ceny plynu. Tiež by presadzoval pomoc firmám. "Potrebujeme reálne pomôcť firmám a dočasne im zabezpečiť, že pokiaľ ide o platby za elektrinu a za ďalšie energie, ktoré majú, budú čiastočne kompenzované zo strany štátu," tvrdí predseda Smeru-SD.



O prejavenie solidarity by žiadal aj banky, kde chce opätovné zavedenie bankového odvodu. Diskutoval by aj so zástupcami obchodu. Miera ziskovosti niektorých obchodných reťazcov podľa neho "vyráža dych". Rokoval by preto o znížení marží na dohodnutý okruh tovarov a služieb. "Ak vláda nevie, čo má robiť, tak ju vyzývame, choďte od toho preč," dodal Fico.