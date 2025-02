Fico: Vláda vyhlási baterkáreň pri Šuranoch za strategickú investíciu

Na snímke vľavo predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a vpravo predseda predstavenstva Gotion Inobat Batteries, prezident Gotion EMEA Steven Cai počas prijatia predstaviteľov spoločnosti Gotion InoBat Batterie na Úrade vlády SR v stredu 26. februára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 26. februára (TASR) - Vláda budúci týždeň vyhlási výstavbu závodu spoločnosti Gotion InoBat Batteries pri Šuranoch za strategickú investíciu. Uviedol to v stredu na Úrade vlády SR premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní s predstaviteľmi spoločnosti.Oficiálne otvorenie staveniska závodu by sa podľa jeho slov malo uskutočniť koncom apríla." spresnil Fico. Pripomenul, že ide o investíciu za 1,2 miliardy eur." zdôraznil predseda vlády.Po tom, ako sa odovzdá pôda a dôjde k prekládke plynových zariadení, vykoná sa podľa Ficových slov archeologický prieskum." poznamenal.," povedal Fico.," oznámil.Predstavitelia spoločnosti Gotion podľa neho povedali, že keď porovnajú situáciu, tak Slovensko je krajina, kde sa urobili podstatne rýchlejšie niektoré rozhodnutia, ako to trvalo v niektorých iných európskych krajinách.Vládna návšteva v Číne podľa premiéra výrazne posúva vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou.dodal predseda vlády." doplnil generálny riaditeľ InoBat Marián Boček. Takzvaná veľká EIA bude podľa neho spustená "v najbližších dňoch", respektíve týždňoch.