Fico vyzval, aby sa SR zaradila medzi múdre krajiny zásobované plynom

Bratislava 29. apríla (TASR) – Vláda, ale aj prezidentka Zuzana Čaputová by mali Slovensko zaradiť medzi múdre krajiny Európskej únie (EÚ). Mali by pracovať na riešení, aby Slovensko naďalej bolo zásobované plynom aj ropou. Vyzval ich na to poslanec a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR. Tvrdí, že ohrozujú energetickú bezpečnosť SR.



"Nech prestanú počúvať pokyny a rozkazy zo Spojených štátov a nech nájdu také riešenie, možno aj cez nejakú výmenu eur za ruble, ako sa tu ponúka, aby Slovensko naďalej bolo krajinou, ktorá bude zásobovaná tak plynom, aj ropou," adresoval vláde aj slovenskej hlave štátu.



Rusi sa podľa neho správajú racionálne, keď požadujú platby v rubľoch. Poukázal na to, že niektoré krajiny už hovoria o tom, že si "nezruinujú ekonomiku". Pripustil, že Slovensko potrebuje pokračovať v ďalšej diverzifikácii, ale nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Vláda podľa Fica rozkladá vnútornú bezpečnosť, hodnoty a ohrozuje aj energetickú bezpečnosť.



Kritizoval tiež odporúčania Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ako šetriť energie. Tie podľa jeho slov zahŕňajú aj také odporúčania, ako "dvere rúry na pečenie majte zatvorené". "Ja sa stále pýtam mojich kolegov, ktorí mi to ukazovali, a ma presviedčajú, že si zo mňa neurobili prvý apríl. Lebo toto musí byť prvý apríl," dodal.