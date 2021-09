Fico: Žiadali sme plán, aby nedošlo k ohrozeniu finančných záujmov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Opozícia podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica žiadala plán, aby nedošlo k ohrozeniu finančných záujmov. Vyjadril sa tak na tlačovom brífingu v súvislosti s troma mimoriadnymi schôdzami. Jedna bola venovaná cenám potravín, ďalšia schôdza stavu verejných financií. Obe inicioval Smer-SD. Po nich sa konala schôdza o zdravotníckych témach, ktorú iniciovali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Plénum však neschválilo ich program rokovania.



"Navrhovali sme, aby vláda SR predložila do 15. októbra harmonogram krokov, ktoré budú eliminovať drastické dosahy zvýšenia cien tepla, elektriny a plynu pre malé a stredné podniky a domácnosti. Rovnako sme žiadali, aby vláda predložila plán, čo budú robiť, aby po otvorení prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2 nedošlo k ohrozeniu finančných záujmov," konštatoval Fico.



Fico očakáva nárast cien elektriny, pokiaľ ide o svetové trhy, o 15 %, nárast cien plynu o 15-20 %. "Navrhujeme, aby vláda stiahla novelu zákona o energetike, ktorý vedie k úplnej deregulácii. Ďalej od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, aby stiahli vyhlášku k tzv. G-komponentu. Vláda taktiež musí prísť v januári s riešením, ako ponúknuť občanom kompenzáciu za to, že dôjde k prudkému zvýšeniu cien plynu," komentoval.



Do cien výrobkov sa podľa Fica prenášajú okrem plynu a elektriny aj ceny pšenice a ďalších komodít, ktoré spôsobujú nárast cien. Fico sa vyjadril aj k stabilizácii verejných financií. "Keby sme my mali toľko peňazí k dispozícií a takto zdvihli deficit a verejný dlh, tak Slovensko má dnes pozlátené kľučky," Fico čakal, že sa vyjadrí minister financií Igor Matovič (OĽANO) k tomu, ako bude vyzerať konsolidácia v roku 2022.



K mimoriadnej schôdzi o zdravotníckych témach sa počas brífingu vyjadril Taraba. Ocenil podporu Smer-SD pri zvolaní mimoriadnej schôdze. "Zo strany opozície sme urobili všetko. Očakávame od vlády výstupy. To, že dnes schôdzu neotvorili je dôkazom toho, že nemajú odpovede na jasné otázky," dodal Fico.