< sekcia Ekonomika
Fico:Slovenská vláda bude navrhovať revíziu zákazu spaľovacích motorov
Fico chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. októbra (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce navrhnúť predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi, aby ešte pred rokovaním Európskej rady 23. a 24. októbra ako premiér predsedajúcej krajiny zvolal V4 k téme revízie plánovaného zákazu spaľovacích motorov. Rovnako chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti. Uviedol to Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.