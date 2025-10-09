Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico:Slovenská vláda bude navrhovať revíziu zákazu spaľovacích motorov

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann

Fico chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti.

Bratislava 9. októbra (TASR) – Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce navrhnúť predsedovi vlády Maďarska Viktorovi Orbánovi, aby ešte pred rokovaním Európskej rady 23. a 24. októbra ako premiér predsedajúcej krajiny zvolal V4 k téme revízie plánovaného zákazu spaľovacích motorov. Rovnako chce navrhnúť predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi, aby závery Európskej rady vytvorili podmienky pre diskusiu o budúcnosti automobilového priemyslu v EÚ a jeho udržateľnosti. Uviedol to Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii.





