Fico: Počas konsolidácie nie je možné znižovať spotrebnú daň na benzín

Bratislava 22. januára (TASR) - V čase konsolidácie nie je priestor na znižovanie spotrebnej dane na benzín. Znamenalo by to výpadky v rozpočte vo výške niekoľko sto miliónov eur. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Robert Fico (Smer-SD).



Vláda sa podľa neho pokúša o cenovú stabilitu, na druhej strane sú však požiadavky na konsolidáciu verejných financií. Opätovne pripomenul, že pred voľbami v roku 2023 boli slovenské verejné financie hodnotené ako najhoršie v Európskej únii.



"Od nás chcete, aby sme konsolidovali, aby sme šetrili a súčasne sa ma pýtate, že či nenájdeme 300, 400, 500 miliónov eur, aby sme znižovali spotrebnú daň. Pri konsolidácii takéto kroky nie sú možné," dodal predseda vlády.



Priemerná cena 98-oktánového benzínu dosiahla v 2. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1,767 eura a 95-oktánového 1,563 eura za liter. Obidva druhy benzínu sú tak aktuálne najdrahšie za posledný polrok.



Spotrebná daň na benzín je na Slovensku 0,514 eura/l a je tak jedna z najvyšších v regióne. Od začiatku roka vzrástla aj sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa naň vzťahuje, z 20 % na 23 %.