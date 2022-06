Fico:Vláda sociálne ponižuje ľudí na Slovensku, neurobila pre nich nič

Bratislava 14. júna (TASR) – Vláda sociálne ponižuje ľudí na Slovensku, ktorí sú vystavení zdražovaniu energií, pohonných látok, ale aj potravín. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Tvrdí, že vláda neurobila pre ľudí nič.



"Táto vláda sociálne dehonestuje a ponižuje ľudí na Slovensku. To tu ešte nikdy nebolo," poznamenal Fico. Skonštatoval, že predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) odkázal dôchodcom, ktorí nevládzu platiť, nech sa presťahujú. "Dámy a páni z vládnej koalície, prosím, ak sa má niekto vysťahovať, tak ste to predovšetkým vy, a to z Úradu vlády SR a z príslušných ministerstiev," podotkol.



Dodal, že sa očakáva "drastické" zdražovanie školského stravovania. Tvrdí, že to, čo je navrhnuté v zákone o pomoci rodinám, nepokrýva ani školské stravovanie. Zákon vrátený prezidentkou považuje za "výsmech". S pripomienkami hlavy štátu sa podľa Fica Smer-SD vcelku stotožňuje. "Pri záverečnom hlasovaní, kde potrebuje vládna koalícia 76 hlasov, Smer-SD nedá tomuto zákonu ani jeden jediný hlas," zdôraznil Fico.



Avizoval, že v rámci rozpravy o vrátenom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa Smer-SD bude žiadať, aby parlament prijal uznesenie, ktoré bude konštatovať, že mimoriadne nepriaznivý cenový vývoj nie je reflektovaný žiadnymi krokmi vlády, ale napríklad aj to, že neboli prijaté kompenzačné programy, pokiaľ ide o benzín a naftu. V uznesení chcú tiež odmietnuť prenášanie nákladov na zvýšenie daňového bonusu na mestá a obce.