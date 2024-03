Fico:Vláda víta odporúčania OECD, môže ich prenášať do svojich politík

Bratislava 18. marca (TASR) - Konsolidácia verejných financií, dostupnosť bývania, vzdelávací systém, podpora rodín a trh práce či energetika. To boli hlavné témy rokovania premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathiasom Cormannom. Stretli sa v pondelok v Bratislave pri príležitosti zverejnenia nového Ekonomického prehľadu OECD o Slovensku.



"Vítame tento ekonomický prehľad na rok 2024. Vláda je prakticky ešte stále nová, a preto môžeme tieto odporúčania, ktoré OECD prináša, prenášať do našich jednotlivých politík," zhodnotil po stretnutí Fico.



V súvislosti s konsolidáciou je podľa neho potrebné pozerať na udržateľnosť verejných financií, ale aj na to, že dve strany vládnej koalície sú sociálne demokracie a majú veľmi silné sociálne programy. Zároveň vláda prevzala krajinu s najhoršími verejnými financiami v celej Európskej únii (EÚ).



Druhou zásadnou témou rokovania bola otázka dostupnosti bývania. "Zisťujeme, že je to jedna z najväčších prekážok nielen rozvoja krajiny ako takej, ale aj rozvoja jednotlivých regiónov," podčiarkol premiér. Okrem štandardného nástroja pri výstavbe nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania chce ísť podľa neho vláda aj cestou súkromných investícií v tejto oblasti. "Ale v tomto prípade budeme podstatne adresnejší a budeme túto výstavbu nájomných bytov tlačiť najmä do oblastí, kde sú veľké investície alebo kde sú iné požiadavky na zachovanie stability pracovného trhu," priblížil Fico.



Treťou témou bola oblasť vzdelávania. Na Slovensku sú podľa premiéra naďalej obrovské rozdiely v tom, čo ponúkajú stredné a vysoké školy a čo potrebuje prax. Za veľkú výzvu označil postupný prechod automobiliek pôsobiacich v SR na elektromobilitu. To si bude vyžadovať zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily. "Ak to nezvládneme, zo Slovenska sa môže stať druhý Detroit, a preto venujeme zosúladeniu ponúk, ktoré prichádzajú zo stredných a vysokých škôl a potrieb pracovného trhu obrovskú pozornosť," zhodnotil premiér.



Vyzdvihol tiež otázku legálnej migrácie, kde chce vláda upraviť viaceré zákony, ktoré umožnia skrátiť povoľovacie konanie a získať pracovnú silu zo zahraničia. "Chceme osobitnú pozornosť venovať ľuďom, ktorí prišli na územie Slovenska z Ukrajiny, pretože je tu blízkosť jazyka, sú to často veľmi dobre vzdelaní ľudia. Pokúsime sa týmto ľuďom vytvoriť dobré pracovné a životné podmienky na území Slovenskej republiky, pretože potrebujeme túto pracovnú silu," zdôraznil Fico.



Podľa vlastných slov informoval generálneho tajomníka OECD aj o plánoch vlády v oblasti energetiky. Ak totiž Slovensko má prejsť na výrobu elektromobilov, potrebuje nové zdroje elektrickej energie. "Preto som oznámil pánovi generálnemu tajomníkovi, že sme pripravení rozhodnúť o výstavbe nového jadrového bloku. Pokiaľ ide o výkon, hovoríme o výkone 1100 - 1200 megawattov (MW). Pravdepodobne v areáli Jaslovských Bohuníc," doplnil Fico.



"Odkedy ste sa stali členmi OECD, Slovensko zaznamenalo silný rast, nárast životnej úrovne a príjmu na osobou. V našej správe je toto potvrdené a sú tam odporúčania, ako sa Slovensko môže držať na tejto dobrej ceste," zhodnotil po stretnutí Cormann. Spomenul napríklad konsolidáciu verejných financií či riešenie problémov na trhu práce. Slovenské hospodárstvo sa pritom ukázalo ako pomerne odolné voči externým šokom, podčiarkol generálny tajomník OECD.



Rast slovenskej ekonomiky by mal podľa organizácie z vlaňajších 1,1 % zrýchliť v tomto roku na 2,1 % a v roku 2025 na 2,6 %. Inflácia bude postupne klesať z minuloročných 11 % na 3,4 % v tomto a 2,7 % v budúcom roku.