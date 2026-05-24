Fidesz tvrdí, že štátny rozpočet pripravil zodpovedne a transparentne
Autor TASR
Budapešť 24. mája (TASR) - Maďarská opozičná strana Fidesz v nedeľu odmietla tvrdenia predstaviteľov vládnej strany Tisza, podľa ktorých predchádzajúci vládny kabinet postupoval nezodpovedne pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.
Vláda bývalého premiéra Viktora Orbána pripravila rozpočet v súlade s ústavnými pravidlami a príslušný zákon zahŕňa štátne výdavky a príjmy transparentným spôsobom, uviedol Fidesz vo vyhlásení. „Každý, kto tvrdí opak, klame, za čo musí niesť zodpovednosť,“ zdôraznila opozičná strana.
Maďarský premiér Péter Magyar v sobotu (23. 5.) vyhlásil, že predchádzajúca vláda prijala rozpočet na rok 2026 bez vyčlenenia potrebných finančných prostriedkov. Tohtoročný rozpočet schválil bývalý vládny kabinet v roku 2025 s predpokladaným deficitom na úrovni 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Odhad bol následne revidovaný na 5 % a potom, v čase striedania vlád, bývalý minister hospodárstva Márton Nagy a ďalší predstavitelia naznačili, že očakávajú deficit v rozpätí 6,8 % až 7 %, priblížil Magyar.
Gergely Gulyás, predseda frakcie Fideszu v maďarskom parlamente, v reakcii na Magyarove vyjadrenia uviedol, že na rozdiel od roku 2010 Maďarsko nečelí hospodárskej kríze ani vysokej nezamestnanosti, a ani ekonomika nie je pod dohľadom Medzinárodného menového fondu (MMF). V krajine je podľa neho plná zamestnanosť, inflácia je nízka a hospodársky rast patrí medzi najvyššie v EÚ. „Premiér prezradil, že nová vláda má dokonca priestor zaviesť nové sociálne opatrenia už v tomto roku,“ napísal na sociálnej sieti Gulyás.
