FIIT STU podpísala memorandum o podpore inovácií vo finančnej oblasti

Bratislava 13. marca (TASR) - Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a platforma Fintech & Insurtech asociácia Slovenska (FINAS) podpísali v pondelok memorandum. Chcú spoločne rozvíjať spoluprácu v otázkach výskumu blockchainu a fintechu na Slovensku. Obe strany sa zaviazali, že chcú podporiť inovácie a výskum vo finančnom prostredí a praktickými aktivitami zvyšovať digitálnu gramotnosť študentov v oblasti online financií, kryptomien a blockchainov.



Investovať majú do aplikovaného výskumu so zameraním na výskum technológií proti praniu špinavých peňazí, do oblasti informačných technológií primárne určených na ochranu sietí, systémov, účtov, údajov pred kybernetickými útokmi, a rovnako spolupracovať na tvorbe a akreditácii predmetov a študijných programov v oblasti finančných inovácií.



"Považujem za dôležité, aby sme vytvorili také podmienky pre našich študentov, ktoré budú reflektovať špičkový vývoj digitálneho trhu. Finančné inovácie sú hybnou silou ekonomického rastu a technológia blockchain je dnes inováciou, ktorú si uvedomujú i najväčší svetoví ekonomickí hráči," povedal dekan FIIT STU Ivan Kotuliak. "Bez prepojenia študentov s praxou nemôžeme budovať novú inovatívnu generáciu, ktorá reflektuje aktuálne trendy vo svete fintech a blockchain," skonštatoval Dávid Čajko z FINAS.