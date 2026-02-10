< sekcia Ekonomika
Fiktívne spoločnosti obrali Rakúsko v roku 2025 o 500 miliónov eur
Úrad pre boj proti podvodom (ABB) ministerstva financií v minulom roku uzavrel 411 prípadov v porovnaní so 197 prípadmi v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Viedeň 10. februára (TASR) - Fiktívne spoločnosti spôsobili rakúskym verejným financiám v roku 2025 škodu vo výške približne 500 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa odvolala na rakúske ministerstvo financií.
Úrad pre boj proti podvodom (ABB) ministerstva financií v minulom roku uzavrel 411 prípadov v porovnaní so 197 prípadmi v predchádzajúcom roku. Ministerstvo pripisuje viac ako dvojnásobný nárast okrem iného zintenzívneným kontrolám, ako aj zmene zákona, ktorá v roku 2024 priniesla rozšírenie definície schránkovej spoločnosti. Komplexný balík zákonov na boj proti podvodom schválený v minulom roku by mal tento rok vygenerovať až 270 miliónov eur dodatočných rozpočtových príjmov, uviedlo ministerstvo financií.
Zo škôd v celkovom objeme približne 500 miliónov eur možno viac ako polovicu pripísať neodvedeným príspevkom na sociálne zabezpečenie. Pätina pochádza z nevyplatených daní zo mzdy a zvyšok vznikol v dôsledku neoprávnených prevádzkových výdavkov a daňových odpočtov, priblížilo ministerstvo financií.
