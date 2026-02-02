< sekcia Ekonomika
Fiľakovo v 2026 čakajú samosprávne i súkromné rozvojové investície
Obnovou má prejsť mestský park či Fiľakovský hrad, pripravuje sa i rekonštrukcia gymnázia, výstavba nájomných bytov či obchodných prevádzok.
Autor TASR
Fiľakovo 2. februára (TASR) - V roku 2026 očakávajú vo Fiľakove obdobie rôznych rozvojových aktivít. Naplánované sú viaceré investície mesta, Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) i projekty súkromného sektora. Obnovou má prejsť mestský park či Fiľakovský hrad, pripravuje sa i rekonštrukcia gymnázia, výstavba nájomných bytov či obchodných prevádzok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.
V nadchádzajúcich mesiacoch má hneď niekoľko rozvojových projektov z európskych zdrojov naplánovaných fiľakovská samospráva. „Máme štyri zazmluvnené projekty, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov a v tomto roku by mali byť viditeľné aj výsledky. V parku ideme investovať do revitalizácie jazierka aj s jeho okolím. Ďalej budeme realizovať projekt obnovy horného hradu, kde chceme postaviť vyhliadkovú plošinu a spevníme múry, ktoré už boli uvoľnené a ohrozovali návštevníkov aj okoloidúcich,“ priblížil primátor mesta Attila Agócs.
Rekonštrukciou by mala prejsť aj budova mestského kultúrneho strediska. Pokračovať bude aj v obnove Základnej školy Štefana Koháriho II., s ktorou radnica začala koncom minulého roka.
Vo Fiľakove a okolí sa očakávajú aj krajské investície. Začať by sa mala rekonštrukcia Ebeczkého kúrie v neďalekej obci Hajnáčka, BBSK pripravuje aj investíciu do fiľakovského gymnázia. Projekt podľa mesta počíta s debarierizáciou školy a vznikom centra pre drony a vedu v hodnote dvoch miliónov eur. V rámci štátnych investícií bola koncom vlaňajška dokončená obnova železničnej trate medzi Holišou a Fiľakovom za vyše 24 miliónov eur, v meste tiež aktuálne vzniká nová jednoposádková stanica záchrannej služby.
Fiľakovská samospráva v nadchádzajúcich mesiacoch očakáva aj investície zo súkromného sektora. Spoločnosť Dostupný nájom napríklad plánuje na mestskom pozemku na Farskej lúke výstavbu nájomných bytov. „Ďalším je investičný zámer developera, ktorý v rámci súťaže odkúpil mestský pozemok na Biskupickej ulici, kde by mal vzniknúť hypermarket a ďalší rad Stop shop-u. To by malo priniesť nielen skvalitnenie služieb v meste, ale i nové pracovné miesta,“ uviedol Agócs. Ako dodal, po tom, ako mesto odstúpilo od zmluvy s firmou, ktorej sa nepodarilo v novopostavenej priemyselnej hale spustiť svoju výrobu, plánuje samospráva priestory čoskoro ponúknuť novým investorom.
