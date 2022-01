Filipíny kúpia 32 helikoptér typu Black Hawk

Manila 16. januára (TASR) - Filipíny kúpia 32 nových helikoptér typu Black Hawk za vyše 620 miliónov dolárov, oznámilo v nedeľu tamojšie ministerstvo obrany. Ide o najnovšiu investíciu Filipín do modernizácie starnúceho vojenského vybavenia, píše agentúra AFP.



Helikoptéry typu S-70i Black Hawk vyrobí pre Filipíny poľská firma, ktorú vlastní americká spoločnosť Lockheed Martin, pričom prvé stroje budú dodané začiatkom budúceho roka, uviedol filipínsky minister obrany Delfin Lorenzana na sociálnej sieti Facebook.



Podľa Lorenzanu sú nové helikoptéry potrebné pre humanitárnu pomoc a na posilnenie schopnosti armády reagovať na katastrofické udalosti.



"Nedostatok prepravných lietadiel a helikoptér nebol nikdy taký akútny ako v čase pandémie a po udalostiach, ktoré nasledovali po tajfúne Odette," uviedol Lorenzana. Ten použil filipínsky názov pre tajfún Rai, ktorý krajinu zasiahol vlani v decembri, pričom spôsobil značné materiálne škody a vyžiadal si životy vyše 400 ľudí.



Podľa šéfa filipínskeho rezortu obrany je dôvodom nákupu nových strojov aj to, že udržiavanie starých vrtuľníkov Bell UH-1H známych ako Huey "už nie je ekonomické".



Už vlani pritom Filipíny po naplnení objednávky získali 16 vrtuľníkov typu S-70i Black Hawk, ktorými nahradili flotilu starších strojov Huey. Tie boli v poslednom čase súčasťou niekoľkých smrteľných nehôd.



Súčasťou smrteľnej nehody sa stala vlani v júni aj helikoptéra Black Hawk, ktorá havarovala počas nočného tréningu. Pri nehode prišlo o život všetkých päť členov posádky. Neskoršie vyšetrovanie však preukázalo, že vrtuľník vletel do búrky a pilot utrpel "priestorovú dezorientáciu a závrat".



Lorenzana tiež v piatok oznámil, že Filipíny kúpia od Indie protilodný raketový systém za takmer 375 miliónov dolárov. Manila chce takto posilniť svoju obranyschopnosť. Pred niekoľkými týždňami si Filipíny tiež objednali dve nové vojenské plavidlá od juhokórejskej spoločnosti Hyundai Heavy Industries v hodnote 556 miliónov dolárov.



Filipíny čelia pretrvávajúcim povstaleckým snahám islamistov a komunistov, ako aj hrozbe čínskej agresie v Juhočínskom mori, pripomína agentúra AFP.