Filmári z 22 krajín prihlásili na festival Agrofilm 106 filmov
Jeho 41. ročník sa začne v pondelok 29. septembra v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre - Lužiankach.
Autor TASR
Nitra 26. septembra (TASR) - Celkovo 106 filmov prihlásili filmári z 22 krajín a štyroch kontinentov na Medzinárodný filmový festival Agrofilm. Jeho 41. ročník sa začne v pondelok 29. septembra v priestoroch Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre - Lužiankach a potrvá do 4. októbra, informoval programový riaditeľ festivalu Ján Škorňa.
Do hlavnej súťaže pred medzinárodnú porotu postúpilo 27 filmov, do kategórie Propagačné filmy bolo zaradených 10 príspevkov. Tradične najviac sú zastúpené filmy zo Slovenska, z Česka, Nemecka a zo Španielska. V tomto roku prispeli svojou tvorbou aj filmári z USA, Argentíny, Brazílie, Kene či Kirgizska.
Témy, ktoré v posledných ročníkoch festivalu rezonujú v dokumentárnych filmoch, sú zamerané na hľadanie nových šetrnejších spôsobov dorábania potravín, ktoré zachovajú či obnovia biodiverzitu na poliach, lúkach, v lesoch a udržia zdravé prostredia pre budúcnosť.
