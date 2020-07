Fiľov závod na papierové obaly ECO – BAGS Myjava rozširuje výrobu Foto: ECO – INVESTMENT a.s.

O spoločnosti ECO-INVESTMENT, a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.



Bratislava 8.júla (OTS) - Investor, ktorým je holding ECO – INVESTMENT a.s. podnikateľa Milana Fiľa, sa rozhodol rozšíriť výrobu z dôvodu väčšieho dopytu po tovare vyrábaného v existujúcom závode, nepostačujúceho technologického zariadenia a tiež z dôvodu nedostatočnej kapacity skladovacích priestorov. „“ priblížil. Investor počíta aj s vybudovaním parkoviska pre osobné vozidlá a nové šatne s hygienickým zázemím pre ďalších zamestnancov. Tých plánuje do konca roka 2022 prijať 110.Technologický proces výroby papierových vreciek sa oproti súčasnému stavu prakticky nezmení. Výroba vreciek prebieha na technologických linkách, kde sa na začiatku linky vloží presne definovaný kotúč papiera a na konci vychádzajú hotové výrobky, t.j. papierové vrecká s potlačou alebo bez potlače.Tradičný slovenský výrobca papierových obalov ECO – BAGS Myjava, ktorý v súčasnosti produkuje takmer miliardu kusov papierových obalov ročne, dnes zamestnáva 70 ľudí. Vyrába papierové obaly pre rýchle občerstvenie, vrecká na pečivo a papierové obaly na balenie drobných darčekových predmetov. Spoločnosť exportuje viac ako 90% svojej produkcie do krajín EU. Dodáva hlavne na nemecký, francúzsky, český, britský a rakúsky trh. Koncovými zákazníkmi sú retailové siete veľkých obchodných reťazcov, renomované európske veľkoobchody s obalovými materiálmi ale aj menšie lokálne siete pekárov, bagetérií a pod.Spoločnosť ECO-BAGS, s.r.o. pôsobí na Myjave od júla 2013, kedy bola do novovybudovaných moderných priestorov presťahovaná výroba z Ružomberka. V posledných piatich rokoch bolo v spoločnosti ECO-BAGS preinvestovaných do 10 miliónov EUR pre celkovú modernizáciu výrobných priestorov, strojového vybavenia a výrobnej infraštruktúry.