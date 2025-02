Financial Times:EÚ plánuje obmedzenia dovozu niektorých potravín z USA

Brusel 16. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) plánuje, že bude blokovať dovoz niektorých potravín vyrobených podľa iných noriem, aby chránila domácich poľnohospodárov. Týmto spôsobom chce reagovať na recipročnú obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, uviedol v nedeľu britský denník Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európska komisia by sa podľa FT mala na budúci týždeň dohodnúť na tom, že preskúma sprísnenie dovozných limitov. Medzi prvé ciele by mohla patriť napríklad sója pestovaná s použitím pesticídov, ktoré poľnohospodári v EÚ nesmú používať, uviedol denník s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené so záležitosťou.