365.bank uzatvára partnerstvo so spoločnosťami Backbase či Mambu

Bratislava 22. júla (TASR) – 365.bank uzatvára strategické partnerstvo so zahraničnými dodávateľmi a poskytovateľmi digitálnych bankových platforiem – Backbase a Mambu, ako aj technologické partnerstvo s Amazon Web Services. Banka zároveň spúšťa centrum Innohub, ktoré bude slúžiť na podporu a rozvoj technológií či inovácií. Banka chce zároveň rozvíjať ekologické bankovníctvo v podobe digitalizácie, bezpapierových procesov či udržateľnosti.



„V rámci našej bankovej skupiny pokračujeme v jej strategickej transformácii. V dobe digitalizácie sa banky stávajú do určitej miery IT spoločnosťami a potrebujú flexibilnejšie reagovať na meniace sa trendy. Okrem technológií je však dôležitý aj používateľský zážitok klienta, preto zakladáme 365.innohub, ktorým zastrešíme všetky tieto dôležité oblasti do jedného ekosystému. V rámci neho hľadáme aj expertov, ktorí vytvoria špičkový interný tím s cieľom prinášať nové idey a realizovať ich v praxi," uviedol šéf banky Andrej Zaťko.



Banka bude využívať technológie digitálneho predaja a digitálneho bankovníctva v rámci infraštruktúry Backbase Engagement Banking. Jej cieľom je skvalitňovať zákaznícku skúsenosť naprieč všetkými produktmi a službami denného bankovníctva. Zároveň bude participovať aj na platforme Backbase-as-a-Service, ktorá predstavuje sériu spravovaných hostingových služieb. Spoločnosť Mambu je poskytovateľom cloudového riešenia, založeného na princípe modulárneho bankovníctva, ktoré je možné zostavovať v ľubovoľnej konfigurácii s cieľom vyhovieť potrebám koncového používateľa. Banke umožní presunúť svoje aktivity do cloudu.