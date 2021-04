Financie: ABN Amro zaplatí 480 miliónov eur za urovnanie sporu

Haag 19. apríla (TASR) - Tretia najväčšia holandská banka ABN Amro v pondelok oznámila, že sa s prokuratúrou v Amsterdame dohodla na zaplatení 480 miliónov eur za urovnanie sporu, ktorý sa týka prania špinavých peňazí. To ovplyvní jej výsledky za 1. štvrťrok.



Prokurátora vyšetrovala banku pre podozrenie, že nedostatočne monitorovala bankové účty a neoznámila príslušným úradom „neobvyklé transakcie“, alebo ich oznámila neskoro.



„Medzi rokmi 2014 a 2020 ABN Amro nedokázala plniť svoju úlohu strážcu v rámci boja proti praniu špinavých peňazí,“ pripustila ABN Amro vo svojom vyhlásení a dodala, že súhlasila so zaplatením 480 miliónov eur za urovnanie sporu.



Vyšetrovanie však pokračuje a podľa prokuratúry za porušenie zákona o boji proti praniu špinavých peňazí sú „zodpovední traja bývalí členovia predstavenstva". Ich mená nezverejnila.



No zároveň škandinávska Danske Bank v pondelok informovala, že jej riaditeľ Chris Vogelzang, ktorý predtým pôsobil v ABN Amro, aj bývalý generálny riaditeľ ABN Amro Gerrit Zalm, rezignujú na svoje súčasné pracovné miesta v Danske v súvislosti s vyšetrovaním v Holandsku.



Prokurátori sa zamerali na ABN Amro po tom, čo holandská centrálna banka (DNB) nariadila v auguste 2019 vykonať audit všetkých piatich miliónov jej súkromných klientov.



Vyšetrovanie ABN Amro spustila masívna pokuta vo výške 775 miliónov eur, ktorú dostala v roku 2018 holandská banka ING za pranie špinavých peňazí, pretože nezabezpečila svoje účty pred zneužitím.



Aj keď sa v dohode o urovnaní sporu s ING uvádzalo, že nebudú stíhaní žiadni manažéri bánk, holandský súd v decembri minulého roku nariadil trestné stíhanie v súvislosti s úlohou bývalého generálneho riaditeľa Ralpha Hamersa v afére.