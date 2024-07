Agentúra Fitch potvrdila Mexiku ratingovú známku BBB

Mexiko 18. júla (TASR) - Agentúra Fitch Ratings vo štvrtok potvrdila Mexiku ratingovú známku BBB- so stabilným výhľadom. To je len jeden stupeň nad špekulatívnym pásmom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Fitch rating Mexika podporil obozretný rámec makroekonomickej politiky so stabilnými externými financiami a pomerom dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP). No zároveň ho obmedzuje slabá správa a riadenie, tlmený hospodársky rast, fiškálne riziká a čoraz väčšia nepružnosť rozpočtu.



Pretrváva neistota, pokiaľ ide o snahy administratívy znížiť deficit na úrovne konzistentné so stabilnou trajektóriou pomeru dlhu ku HDP, poznamenala agentúra Fitch.



Očakáva, že ekonomická aktivita sa po slabom 1. štvrťroku zvýši, ale už na budúci rok predpovedá Mexiku mierne spomalenie hospodárstva.



Agentúra upozornila aj na riziko zvýšenia napätia v obchode s USA v závislosti od výsledku amerických prezidentských volieb.