Agentúra Fitch znížila rating Hongkongu na AA- z AA

Hongkong 20. apríla (TASR) - Agentúra Fitch Ratings zhoršila hodnotenie úverovej bonity Hongkongu. Pandémia nového koronavírusu totiž spôsobila ekonomike už druhý veľký šok po vlaňajších dlhých nepokojoch a demonštráciách.



Fitch znížila rating Hongkongu na AA- z AA. Výhľad ratingu je stabilný.



Agentúra očakáva, že hongkonská ekonomika tento rok klesne o 5 %. Na budúci rok by sa mala zotaviť spoločne so zotavením globálnej ekonomickej aktivity.



Fitch počíta vo fiškálnom roku 2020 s rozpočtovým deficitom na úrovni 11 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je viac než dvojnásobok v porovnaní s doterajším rekordom z fiškálneho roka 2001 na úrovni 4,8 % HDP.



Zníženie úverovej známky tiež odráža názor agentúry, že postupné začleňovanie Hongkongu do čínskeho systému správy, a s tým spojené zvyšovanie ekonomických, finančných a sociopolitických väzieb s Čínou vyžadujú tiež zmenšovanie rozdielu ratingových známok Hongkongu a Číny.



Fitch však dodala, že ratingy Hongkongu naďalej podporujú tradícia dobrej správy verejných financií, robustné externé vankúše, vysoké úrovne príjmov a odolná a flexibilná ekonomika.