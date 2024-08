Agentúra Moody's varovala Izrael pred priamym konfliktom s Iránom

Jeruzalem 27. augusta (TASR) - Medzinárodná ratingová agentúra Moody's v utorok varovala Izrael, že priamy vojenský konflikt s hnutím Hizballáh alebo Iránom by mohol mať vážne dôsledky pre izraelských emitentov dlhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Naďalej predpokladáme, že pretrvávajúce napätie neprerastie do totálneho vojenského konfliktu medzi oboma stranami alebo sa nerozšíri na Irán, čím sa zmierňuje bezprostredný negatívny vplyv na úverovú bonitu v regióne," uviedla agentúra vo vyhlásení. "Úplný vojenský konflikt s Hizballáhom alebo Iránom by však mohol mať významné úverové dôsledky pre izraelských emitentov dlhu," upozornila agentúra. ktorá vo februári znížila úverový rating Izraela na úroveň A2 s negatívnym výhľadom. V tom čase poukázala na vážne politické a fiškálne riziká pre Izrael vyplývajúce z jeho vojny s palestínskou militantnou skupinou Hamas.



Ďalšie dve z veľkej trojky svetových ratingových agentúr S&P a Fitch znížili ratingy Izraela tento rok v apríli, respektíve v auguste.



Libanonské hnutie Hizballáh podporované Iránom v nedeľu (25. 8.) vypálilo na Izrael stovky rakiet a dronov, zatiaľ čo izraelská armáda v jednej z najostrejších konfrontácií za viac ako desať mesiacov pohraničnej vojny nasadila do bojov približne sto stíhačiek.