Akcie Wirecard pokračujú v páde, v piatok ráno klesli o 21 percent

Frankfurt nad Mohanom/Aschheim 19. júna (TASR) – Akcie nemeckého spracovateľa platieb Wirecard zasiahnutého účtovným škandálom pokračovali v piatok ráno v strmom poklese. Kurz akcie krátko po začiatku obchodovania padol o vyše 21 % na 31,35 eura.



Vo štvrtok akcie Wirecard stratili takmer 62 %. Dôvodom boli nejasnosti týkajúce výsledkov firmy za minulý rok, ktorých zverejnenie sa opäť odložilo.



Wirecard mal vo štvrtok predložiť výsledky za rok 2019, keď ich zverejnenie firma predtým už trikrát odložila. Spoločnosť EY nedokončila audit, pretože nemohla potvrdiť existenciu 1,9 miliardy eur v hotovosti uvedených v bilancii firmy, ktoré by sa mali nachádzať na účtoch v Ázii. To zodpovedá približne štvrtine celkovej bilančnej sumy. Wirecard tvrdí, že sa zrejme stala obeťou podvodu.



Nový dátum predloženia výsledkov nebol stanovený, ale Wirecard je pod obrovským tlakom. Ak totiž v piatok nepredloží auditované hospodárske výsledky, môžu byť firme zrušené úvery v celkovej výške približne 2 miliardy eur.



Wirecard bol kedysi hviezdou medzi novými európskymi technologickými firmami. Trhová kapitalizácia spoločnosti vlani v jednej chvíli dosiahla vyše 24 miliárd eur, a dokonca nahradila Commerzbank na indexe nemeckých blue-chipov Dax. Odvtedy však jej trhová kapitalizácia pre obvinenia z podvodu prudko klesla. Britský denník Financial Times (FT) vlani zverejnil sériu článkov o pochybných účtovných praktikách Wirecard.