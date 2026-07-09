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Akciové indexy vstúpili do 2. polroka úspešne
Americká ekonomika v júni vytvorila 57.000 pracovných miest, čím výrazne zaostala za májovou úrovňou (129.000), aj očakávaniami analytikov (115.000).
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Druhý polrok začal rastom akciových indexov po celom svete. Investorov povzbudili slabšie dáta z amerického trhu práce, na základe ktorých dúfajú, že Federálny rezervný systém (Fed) prehodnotí svoje plány zvyšovania úrokových sadzieb. V aktuálnom komentári to konštatoval vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu (TAM) Martin Smrek.
Pripomenul, že hlavné americké akciové indexy dokázali minulý týždeň výrazne rásť, keď si pripísali od 1,8 % do 2,1 %. Ich tohtoročná výkonnosť tak predstavuje 9,3 % (S&P 500), 10,1 % (Dow Jones Industrial Average) a 11,2 % (Nasdaq Composite).
„Silno rástli aj európske akcie. Index Stoxx Europe 600 v uplynulom týždni vzrástol o 2,7 %, zaznamenal štvrtý rastový týždeň za sebou a dosiahol nové historické maximum. V tomto roku si zatiaľ polepšil o 10,3 %,“ vyčíslil Smrek. Japonský akciový index si pripísal 0,6 % a v tomto roku zatiaľ vzrástol o 38,6 %.
„K pozitívnej nálade investorov pomohli čerstvé dáta z amerického trhu práce, napriek tomu, že boli negatívne. Slabosť trhu práce totiž povzbudila nádeje ohľadom zmiernenia obáv zo zvyšovania úrokov zo strany americkej centrálnej banky,“ zhodnotil odborník.
Americká ekonomika v júni vytvorila 57.000 pracovných miest, čím výrazne zaostala za májovou úrovňou (129.000), aj očakávaniami analytikov (115.000). Celkový obraz amerického trhu práce tak zostáva podľa Smreka zmiešaný. Zamestnanosť síce rastie, ale pomalším tempom, čo nasvedčuje postupnému ochladzovaniu ekonomiky.
Zároveň avizoval, že sa blíži štart ďalšej výsledkovej sezóny amerických firiem za uplynulý kvartál, ktorý je sprevádzaný vysokými očakávaniami. Do akej miery sa naplnia môže ovplyvniť ďalšie smerovanie akciových indexov v tomto roku.
„Analytici očakávajú, že zisky spoločností z indexu S&P 500 v druhom kvartáli v priemere vzrástli o 23 %. Ak by sa to podarilo, išlo by o druhý kvartál za sebou, keď by rast ziskov prekročil 20 %,“ doplnil Smrek.
Pripomenul, že hlavné americké akciové indexy dokázali minulý týždeň výrazne rásť, keď si pripísali od 1,8 % do 2,1 %. Ich tohtoročná výkonnosť tak predstavuje 9,3 % (S&P 500), 10,1 % (Dow Jones Industrial Average) a 11,2 % (Nasdaq Composite).
„Silno rástli aj európske akcie. Index Stoxx Europe 600 v uplynulom týždni vzrástol o 2,7 %, zaznamenal štvrtý rastový týždeň za sebou a dosiahol nové historické maximum. V tomto roku si zatiaľ polepšil o 10,3 %,“ vyčíslil Smrek. Japonský akciový index si pripísal 0,6 % a v tomto roku zatiaľ vzrástol o 38,6 %.
„K pozitívnej nálade investorov pomohli čerstvé dáta z amerického trhu práce, napriek tomu, že boli negatívne. Slabosť trhu práce totiž povzbudila nádeje ohľadom zmiernenia obáv zo zvyšovania úrokov zo strany americkej centrálnej banky,“ zhodnotil odborník.
Americká ekonomika v júni vytvorila 57.000 pracovných miest, čím výrazne zaostala za májovou úrovňou (129.000), aj očakávaniami analytikov (115.000). Celkový obraz amerického trhu práce tak zostáva podľa Smreka zmiešaný. Zamestnanosť síce rastie, ale pomalším tempom, čo nasvedčuje postupnému ochladzovaniu ekonomiky.
Zároveň avizoval, že sa blíži štart ďalšej výsledkovej sezóny amerických firiem za uplynulý kvartál, ktorý je sprevádzaný vysokými očakávaniami. Do akej miery sa naplnia môže ovplyvniť ďalšie smerovanie akciových indexov v tomto roku.
„Analytici očakávajú, že zisky spoločností z indexu S&P 500 v druhom kvartáli v priemere vzrástli o 23 %. Ak by sa to podarilo, išlo by o druhý kvartál za sebou, keď by rast ziskov prekročil 20 %,“ doplnil Smrek.