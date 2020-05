Americká vláda si chce v tomto štvrťroku požičať 3 bilióny USD

Washington 5. mája (TASR) - Vláda USA si rekordne požičiava. Dôvodom sú obrovské balíky na zmiernenie následkov pandémie nového koronavírusu.



Americké ministerstvo financií v pondelok (4. 5.) uviedlo, že počas 2. štvrťroka si plánuje požičať takmer 3 bilióny USD (2,75 bilióna eur). To je päťnásobok v porovnaní s doterajším kvartálnym rekordom z roku 2008.



Ministerstvo financií vo svojom vyhlásení uviedlo, že za tri mesiace od apríla do júna si požičia 2,999 bilióna USD. To je viac než doterajší celoročný rekord z fiškálneho roka 2009, keď objem nových pôžičiek dosiahol 1,8 bilióna USD.



"To je viac, než si normálne požičiame za celý rok," uviedol nemenovaný predstaviteľ ministerstva. V uplynulom fiškálnom roku dosiahli čisté pôžičky 1,28 bilióna USD.



Pondelkový odhad ministerstva financií je o 3,055 bilióna horší, než jeho pôvodná prognóza zo začiatku februára, ktorá počítala s tým, že federálna vláda v prebiehajúcom kvartáli splatí dlh vo výške 56 miliárd USD. Tesne potom však prepukla pandémia nového koronavírusu a Kongres prijal rozsiahle balíky stimulov a pomoci pre firmy aj domácnosti.



(1 EUR = 1,0942 USD)