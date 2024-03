Americké akcie za dva mesiace zarobili toľko, ako bežne za rok

Bratislava 5. marca (TASR) - Akcie majú za sebou silný začiatok roka. Hlavný americký akciový index S&P 500 posilnil za prvé dva mesiace o 6,5 %, čo je približne toľko, koľko bežne zarobí za celý rok. Tento vývoj je poháňaný optimizmom a aktuálnymi horúcimi témami ako umelá inteligencia či liečenie obezity, priblížil v aktuálnom komentári akciový stratég Saxo Bank Peter Garnry.



Nedávny výrazný úspech spoločnosti Nvidia spolu s vysokým ocenením amerických akcií však môžu byť podľa analytika signálom, že akciový trh sa príliš zahrieva. To vyvoláva obavy z potenciálneho prasknutia bubliny, podobne ako tomu bolo v ére dot-com. Obdobné úrovne ocenenia v minulosti tiež viedli k záporným reálnym výnosom po zohľadnení inflácie.



"Americké akcie sú teraz výrazne drahšie v porovnaní s priemerným ocenením od roku 1992. V skutočnosti americké akcie dosiahli na úroveň, ktorú sme pozorovali len počas dot-com bubliny a technologickej bubliny počas pandémie v roku 2021," zhodnotil Garnry.



Cena, ktorú sú investori ochotní zaplatiť, je poháňaná technologickými spoločnosťami, ktoré čoraz viac dominujú americkým akciovým indexom. Dosahujú totiž vysokú ziskovú maržu a čím je vyššia, tým viac sú kupujúci ochotní zaplatiť za jeden dolár tržieb. "To prirodzene vedie k záverom, že veľká časť súčasnej cenovej hladiny amerických akcií visí na predpoklade, že americké technologické spoločnosti si dokážu udržať svoje nezvyklo vysoké ziskové rozpätie," vysvetlil odborník.



Pripomenul, že akciový trh v USA dosiahol vrchol z hľadiska oceňovania v decembri 2021, teda tesne pred veľkou cenovou korekciou po tom, ako začali stúpať úrokové sadzby. Od tohto obdobia index S&P 500 zarobil ročne 2,4 %, zatiaľ čo inflácia v Spojených štátoch sa vyšplhala na 5 %. Akcie tak prinášajú majiteľom záporný ročný reálny výnos vo výške 2,6 %.



Investori by tak podľa analytika mali premýšľať o tom, ako diverzifikovať svoje portfólio, aby zohľadnili riziko hroziaceho poklesu oceňovania amerických akcií, najmä tých technologických. Možností je podľa neho niekoľko. Môžu napríklad znížiť investície do akcií a zvýšiť investície do dlhopisov. Prípadne znížiť expozíciu voči americkým akciám a navýšiť expozíciu voči európskym akciám, ktoré majú menej cyklický profil a nižšie ocenenie, priblížil Garnry.