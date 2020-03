Austrálska ekonomika klesne v 1. kvartáli pravdepodobne o 10 percent

Sydney 30. marca (TASR) - Austrálska ekonomika môže za 1. kvartál tohto roka zaznamenať pokles zhruba o 10 %. Uviedol to v pondelok v najnovšom odhade šéf najväčšej austrálskej banky Commonwealth Bank of Australia Matt Comyn.



Vychádzajúc z údajov o platbách uviedol, že spotreba v posledných týždňoch prudko klesla. Dôvodom sú rozsiahle obmedzenia, ktoré zaviedla austrálska vláda s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu.



"Je možné, že ekonomika za obdobie od januára do konca marca klesne približne o 10 %," povedal Comyn. Ako dodal, ešte zhruba pred týždňom by predpokladal pokles hospodárstva o 5 % až 6 %.



Austrálskej ekonomike sa zatiaľ darilo vyhýbať sa recesii, rastúca nezamestnanosť a straty v dôsledku pandémie však tento vývoj s veľkou pravdepodobnosťou zmenia a očakáva sa, že Austrália zaznamená najväčší hospodársky pokles vo svojej histórii.



Comyn nevidí pozitívne ani vývoj v 2. štvrťroku. Na otázku, či v období apríl - jún počíta s poklesom o 25 %, čo je najnovší odhad banky JP Morgan pre USA, Comyn uviedol, že "je to určite možné".