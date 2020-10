Až 80 % ľudí si myslí, že sa im zhoršil prístup k hypotékam

Bratislava 30. októbra (TASR) - Až 80 % ľudí na Slovensku si myslí, že vplyvom koronakrízy a sprísnených opatrení Národnej banky Slovenska môže byť ich cesta k hypotéke oveľa komplikovanejšia, ako keby si vybavovali úver minulý rok. Napriek týmto obavám polovica klientov aj počas pandémie získala úver bez väčších ťažkostí a len pätina sa zaujímala o odklad splátok. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti FinGO.sk. Do prieskumu sa v októbri tohto roka zapojilo viac ako 100 finančných sprostredkovateľov a hypotekárnych špecialistov z celého Slovenska.



Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a hroziacej ekonomickej kríze sprostredkovatelia evidujú stále veľký záujem o úvery na bývanie. "Najviac času sa makléri venovali hľadaniu vhodného riešenia, lebo obmedzenia v poskytovaní úverov sa dotkli viac ako polovice klientov. Na druhej strane, takmer rovnaká časť klientov získala úver bez väčších ťažkostí a svoju hypotéku na kúpu či výstavbu nehnuteľnosti vybavili bez toho, aby pocítili nejaký diskomfort," opisuje riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová.



V prieskume zároveň 46 % maklérov uviedlo, že ich oslovili klienti s požiadavkou na refinancovanie či zlúčenie úverov s cieľom zníženia mesačných výdavkov. "Koronakríza priniesla aj témy ako pokles príjmu alebo neschopnosť splácať úvery. Odklad splátok s klientmi riešila len pätina maklérov," hodnotí Šablová.



Podľa jej slov bolo najväčším problémom v bankách akceptovanie príjmu klientov. "Tí, ktorí nepreukázali dostatočný príjem pri súčasných sprísnených podmienkach bánk, odložili podanie žiadosti o úver na neskôr. Druhým najpreferovanejším riešením bolo založenie ďalšej nehnuteľnosti v banke. Vďaka dodatočnému ručeniu prevažne rodičovskou nehnuteľnosťou mohol byť žiadateľom poskytnutý úver v dostatočnej výške," priblížila Šablová.



Polovica žiadateľov o nový úver mala príliš vysoké existujúce splátky a pre nich bolo najvhodnejšie najskôr prehodnotiť súčasné úvery a až potom riešiť novú hypotéku. Refinancovaním úverov sa im podarilo výrazne znížiť mesačné výdavky, a tým získať priestor na nové úverovanie. O niečo menej využívanou možnosťou bolo pristúpenie spoludlžníka k úveru a ešte menej ľudí sa rozhodlo odložiť otázku bývania na neskôr s tým, že si chýbajúcu sumu dosporí. "Najmenej ľudí (18 %) sa pri komplikáciách so schválením úveru rozhodlo prehodnotiť svoj zámer a kúpiť lacnejšiu nehnuteľnosť, teda čerpať nižšiu hypotéku," dodala odborníčka.