B. Johnson podporuje digitálnu daň, aj keď tým nahnevá D. Trumpa

Londýn 4. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson podporuje digitálnu daň pre internetové giganty z USA, ako sú Facebook a Google. Bude ju presadzovať, aj keď sa tak dostane do sporu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý pohrozil odvetou Francúzsku za jeho plány na zavedenie digitálnej dane.



"Čo sa týka dane z digitálnych služieb, myslím si, že sa musíme pozrieť na fungovanie veľkých digitálnych spoločností a obrovské príjmy, ktoré majú v tejto krajine, a na výšku dane, ktorú platia," vyhlásil Johnson.



"Musíme to vyriešiť. Musia odviesť spravodlivejší príspevok," povedal Johnson. Jeho Konzervatívna strana sa zaviazala zaviesť daň z tržieb spoločností, ako sú Google, Facebook a Amazon, vo svojom vládnom programe, ak vyhrá voľby.



Podľa tohto plánu budú technologické spoločnosti, ktoré ročne vygenerujú globálne tržby najmenej 500 miliónov libier (586,85 milióna eur), platiť daň vo výške 2 % z príjmov, ktoré zarobia v Spojenom kráľovstve od apríla 2020.



Francúzska daň z digitálnych služieb bola stanovená vo výške 3 % z tržieb od francúzskych používateľov od začiatku roka 2019. To vyvolalo hnev prezidenta Trumpa.







Spojené štáty americké v pondelok (2. 12.) pohrozili, že uvalia clá na dovoz z Francúzska vrátane šampanského, kabeliek, syrov a iných výrobkov až do výšky 100 %.