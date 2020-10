Banco Santander sa v 3. kvartáli vrátila k zisku

Madrid 27. októbra (TASR) - Španielsky bankový gigant Banco Santander v utorok oznámil, že sa v 3. štvrťroku 2020 vrátil k zisku po masívnej strate v 2. kvartáli, ktorá bola výsledkom prvej vlny pandémie nového koronavírusu.



Čistý zisk banky za tri mesiace do konca septembra sa medziročne viac ako strojnásobil a vzrástol až o 249 % na 1,75 miliardy eur. Vysoko tak prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 1 miliardu eur.



„Aktivita sa energicky vrátila (po blokádach v 2. štvrťroku) a vo výsledku bol 3. štvrťrok oveľa lepší,“ uviedla vo vyhlásení šéfka banky Ana Botinová.



Spoločnosť tiež profitovala z úspory nákladov vo výške 500 miliónov eur v porovnaní s 200 miliónmi eur v rovnakom období 2019. Do konca roku chce dosiahnuť v Európe úspory nákladov vo výške 1 miliardy eur.



Zisk pred zdanením v uplynulom štvrťroku klesol o 17 % na 3,18 miliardy eur. Celkové tržby sa znížili o 11 % na 11,09 miliardy eur. Pri konštantných výmenných kurzoch však mierne stúpli o 1 %.



Masívna strata 11 miliárd eur v období apríl - jún bola výsledkom blokád a odpisov z hodnoty niekoľkých dcérskych spoločností banky, predovšetkým v Británii.



Banka podľa Botinovej dúfa, že za celý rok 2020 zarobí 5 miliárd eur, nešpecifikovala, o aký druh príjmu má ísť.



Napriek výrazne lepšiemu výkonu v 3. štvrťroku Banco Santander vykázala za deväť mesiacov do konca septembra čistú stratu 9 miliárd eur. Prispelo k tomu strmé zvýšenie rezerv na zlyhané úvery o 42 % na 9,5 miliardy eur.



Španielsko je jednou z krajín, ktoré najtvrdšie zasiahla prvá vlna pandémie. A hoci sa jeho ekonomike v 3. štvrťroku všeobecne darilo lepšie, oživenie rastu nových prípadov infekcie viedlo k novým obmedzeniam. Mnohí sa preto obávajú, že to opäť uštedrí firmám a ekonomike tvrdú ranu.