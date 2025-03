Bank of China zriadila fond na podporu technologických startupov

Peking 14. marca (TASR) - Bank of China zriadila fond v hodnote 50 miliárd CNY (6,37 miliardy eur) na podporu technologických startupov, uviedla čínska štátna televízia CCTV. Najväčšie čínske štátne banky sa totiž snažia podporiť súkromný sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cieľom fondu je podpora technológií, inovácií a nových rozvíjajúcich sa odvetví. Banka objem zvýšila, keďže v minulom roku plánovala, že fond bude mať k dispozícii 30 miliárd CNY.



Čínski lídri minulý týždeň na výročnom parlamentnom zasadnutí predstavili hlavné politické priority na rok 2025 vrátane toho, ako plánujú podporiť spotrebu a technologický pokrok v podmienkach geopolitického napätia s USA.



Najväčšia komerčná banka na svete Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) v stredu (12. 3.) oznámila, že spúšťa technologický a inovačný fond v objeme 80 miliárd jüanov, ktorými chce podporiť súkromný technologický sektor.



(1 EUR = 7,8493 CNY)