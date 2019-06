Bank of England chce finančnú platformu pre malé a stredné podniky

Finančné inštitúcie a spoločnosti získajú vďaka platforme prístup k úverovým dátam firiem a budú tak môcť urýchliť poskytovanie pôžičiek.

Londýn 20. júna (TASR) - Britská centrálna banka Bank of England (BoE) vytvorí novú platformu, ktorá má malým a stredným podnikom (MaSP) uľahčiť prístup k pôžičkám.



Guvernér BoE Mark Carney vo štvrtok oznámil, že mieni spustiť konzultácie o vývoji otvorenej platformy, ktorá by mala zatvoriť finančnú medzeru pre MaSP v objeme 22 miliárd GBP (24,68 miliardy eur). "Túto platformu nebudujeme pre Bank of England, ale môžeme pomôcť urobiť základné úkony," cituje ho agentúra Reuters.



Finančné inštitúcie a spoločnosti získajú vďaka platforme prístup k úverovým dátam firiem a budú môcť tak urýchliť poskytovanie pôžičiek.



Časť problému spočíva v tom, že MaSP sa často snažia získať úver a ako protihodnotu ponúkajú zväčša nehmotný majetok, napríklad svoju značku alebo klientelu. Keďže neponúkajú fyzické stroje ani budovy, rozhodovanie o bankových úveroch je zdĺhavé a komplikované. "V dátovom svete by sa tak nemalo diať. Úverové inštitúcie by mať prístup k širšiemu objemu informácií, na základe ktorých by prijali svoje rozhodnutia o pôžičke," dodal Carney.



MaSP by mohli vytvoriť "prenosnú úverovú zložku" o tržbách, obchodovaní a ďalších dátach, ktoré by mohli prostredníctvom novej platformy zdieľať s viacerými úverovými inštitúciami. Identifikácia jednotlivých firiem a overenie ich údajov budú najdôležitejšie.



Británia po finančnej kríze vytvorila systém "legálneho identifikátora subjektu" (LEI), ktorého úlohou je identifikovať každú finančnú firmu. BoE uvádza, že systém LEI bude potrebné upraviť pre malé a stredné podniky, aby mohli svoje údaje vložiť do jediného súboru a hľadať inštitúciu, ktorá im poskytne úver.



(1 EUR = 0,89155 GBP)