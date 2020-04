Banka Crédit Agricole zrušila vyplatenie dividendy za rok 2019

Paríž 2. apríla (TASR) – Francúzska banka Crédit Agricole dnes oznámila, že sa na základe odporúčania Európskej centrálnej banky rozhodla zrušiť vyplatenie dividendy za rok 2019.



Druhá najväčšia banka vo Francúzsku z hľadiska aktív navrhne akcionárom na stretnutí 13. mája prideliť celý čistý zisk za minulý rok k rezervám.



Rozhodnutie francúzskej banky nasleduje po podobných krokoch ostatných veľkých európskych bánk vrátane francúzskej Société Générale po tom, ako ECB požiadala banky v regióne, aby počas pandémie nového koronavírusu nevyplácali dividendy ani neodkupovali späť svoje akcie.



ECB chce, aby banky posilnili svoju schopnosť absorbovať straty a podporovať hospodárstvo, keďže eurozóna sa pripravuje na recesiu v dôsledku pandémie. Z tohto dôvodu ECB požiadala banky, aby dividendy za roky 2019 a 2020 nevyplácali aspoň do 1. októbra, pričom dodala, že veritelia by sa tiež mali vyhnúť spätnému odkúpeniu svojich akcií.



Októbrový termín je nezlučiteľný s francúzskymi zákonmi, podľa ktorých sa dividendy musia vyplácať do konca septembra, uviedla Crédit Agricole.



V druhej polovici roka preto stanoví banka nové usmernenia pre platby akcionárom. Môže ísť o dočasnú alebo výnimočnú dividendu.



Zrušenie dividendy za minulý rok zvýši pomer základného kapitálu Crédit Agricole o 60 bázických bodov.