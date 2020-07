New York 9. júla (TASR) - Americká banka Wells Fargo plánuje zrušiť tisícky pracovných miest, pričom s redukciou by mala začať koncom tohto roka. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie platformy Bloomberg Law.



Podľa platformy, ktorá citovala zdroje z banky oboznámené so situáciou, sa na banku zvyšuje tlak na "výrazné zníženie nákladov".



Štvrtá najväčšia banka v USA z pohľadu aktív je nútená znížiť náklady s cieľom stabilizovať základné aktivity po tom, ako ju v minulom období zaťažili pokuty spojené s kauzou otvárania falošných účtov bez vedomia klientov. Najväčšiu jej stanovili americké ministerstvo financií a Komisia pre burzy a cenné papiere, a to vo výške 3 miliardy USD (2,65 miliardy eur). Wells Fargo okrem toho vyčlenila nemalý objem financií na krytie prípadných úverových strát v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Vedenie zatiaľ nerozhodlo o rozsahu prepúšťania, uviedol jeden zo zdrojov. V súčasnosti banka zamestnáva približne 263.000 ľudí. Na budúci týždeň 14. júla Wells Fargo zverejní výsledky za 2. kvartál, podľa informácií Bloomberg Law sa však neočakáva, že by už zverejnila detaily redukcie pracovných miest.



(1 EUR = 1,1342 USD)