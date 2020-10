Bankám vo Frankfurte hrozí strata tisícov miest pre pandémiu

Frankfurt nad Mohanom 21. októbra (TASR) - Bankovému sektoru vo Frankfurte nad Mohanom hrozí, že príde o tisíce pracovných miest v dôsledku pandémie nového koronavírusu, aj keď sa snaží prilákať bankárov, ktorí pre brexit odchádzajú z Británie. Ukázala to v stredu najnovšia štúdia banky Helaba.



Podľa nej bude na konci roku 2022 v bankách vo Frankfurte nad Mohanom pracovať 62.700 zamestnancov, čo je pokles o 2000 ľudí alebo 3 % v porovnaní s ich počtom pred vypuknutím pandémie v marci tohto roka.



„Pre nemecké bankové odvetvie je pandémia ďalším negatívnym faktorom,“ uviedla Gertrud Traudová, hlavná ekonómka banky Helaba.



Pracovné miesta v bankovníctve vo Frankfurte nad Mohanom sa v uplynulých rokoch zvyšovali v súvislosti s brexitom aj potrebou nových zamestnancov, ktorí by sa venovali regulačným otázkam, uvádza sa v štúdii.



Ale digitalizácia, nízke úrokové sadzby a v súčasnosti „ďalšia záťaž“ v podobe pandémie povedú nakoniec k nevyhnutnému zníženiu počtu pracovných miest v tomto sektore.



Dve najväčšie nemecké súkromné finančné inštitúcie - Deutsche Bank a Commerzbank - ohlásili rušenie tisícov pracovných miest, pretože zatvárajú pobočky.



Správa predpovedá, že vo Frankfurte nad Mohanom pribudne zhruba 2000 pracovných miest od začiatku budúceho roka do roku 2022 v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Ale ani prílev bankárov po brexite do Frankfurtu nad Mohanom, nevykompenzuje očakávanú stratu pracovných miest v súvislosti s vírusom.



A hoci banky v najväčšej európskej ekonomike budú schopné absorbovať škody spôsobené pandémiou a nárast zlyhaných úverov, v strednodobom horizonte sa očakávajú vysoké riziká.



Frankfurt nad Mohanom so 700.000 obyvateľmi dúfal, že priláka bankárov z Londýna, ktorých odradili nové obmedzenia cezhraničného obchodu a cestovania po brexite.



No aj keď sa hlavná frankfurtská lobistická skupina pôvodne snažila prilákať 10.000 bankárov, podľa Helaby sa odhaduje, že v rokoch 2019 až 2022 pribudne v meste v súvislosti s brexitom len zhruba 3500 pracovných pozícií.