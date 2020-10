Bankoví analytici očakávajú 6,8 % prepad ekonomiky v tomto roku

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovenská ekonomika by sa mala ku koncu tohto roka prepadnúť v stálych cenách o 6,8 %. Vyplýva to z októbrovej makroekonomickej predikcie vybraných bánk, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS). Analytici sú však optimistickí, čo sa týka budúceho roka, keď už očakávajú rast hrubého domáceho produktu (HDP).



Analytici medzimesačne zlepšili odhad vývoja HDP na tento rok. Zatiaľ čo ešte v septembri očakávali sedempercentný pokles ekonomiky, ku koncu tohto roka podľa októbrového prieskumu má klesnúť o 6,8 %. Budúci rok má ekonomika už rásť 5,7- percentným tempom, ale analytici oproti septembru mierne zhoršili svoj odhad o 0,1 percentuálneho bodu.



Ku koncu tohto roka by mala nezamestnanosť dosiahnuť sedem percent, ešte v septembri analytici očakávali, že bude na úrovni 7,3 %.



Rast nominálnych miezd by mal byť na úrovni 2,2 %, v septembri analytici očakávali rast na úrovni dvoch percent.