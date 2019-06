Banky menia cenníky, klienti si za niektoré služby priplatia

Zmenu cenníkov bánk potvrdil portál Finančná hitparáda.

Bratislava 1. júna (TASR) - Klienti si v bankách za niektoré služby priplatia, niektoré finančné domy menia v tomto období svoje cenníky. Na poplatkoch však môžu ľudia ušetriť napríklad využívaním online služieb.



Zmenu cenníkov bánk potvrdil portál Finančná hitparáda. "Zmeny sa týkajú predovšetkým poplatkov za služby a operácie vykonávané na pobočkách bánk," uviedol pre TASR analytik portálu Martin Švidroň. Podľa údajov portálu v máji menila podmienky Prima banka, ale aj Poštová banka. "Prima banka zvyšovala napríklad poplatok za príkaz na úhradu, za zmenu a zrušenie trvalého príkazu a inkasa na pobočke banky. Poštová banka zasa napríklad upravila počet bezplatných vkladov hotovosti na účet v rámci užitočného účtu na jeden za mesiac," priblížil Švidroň.



Od 1. júna zvyšuje poplatok Slovenská sporiteľňa za niektoré bezhotovostné a hotovostné operácie vykonané na pobočke. Týka sa to napríklad jednorazového platobného príkazu na úhradu, zmeny alebo zrušenia trvalého príkazu na úhradu či výberu hotovosti z účtu. "Poplatky sa, samozrejme, dotknú len klientov, ktorí nemajú predmetné služby zahrnuté v balíku služieb k bežnému účtu. Zmeny sa dotkli aj poplatku za spracovania mincí pri vklade, výbere a zamieňaní," podotkol Švidroň.



Na druhej strane však banka podľa odborníka motivuje klientov na využívanie bezplatných "push" notifikácií a emailových správ. "SMS služby budú zadarmo už len v prípade notifikácií o platbách a výberoch debetnou platobnou kartou v zahraničí a o nezrealizovaných platbách z účtu. Ostatné SMS služby extra budú dostupné už len ako doplnková služba za poplatok," vysvetlil Švidroň s tým, že banka chce zabojovať o klientov, ktorí využívajú viac účtov, a to možnosťou získania zľavy z poplatku za vedenie účtu.



Okrem sporiteľne mení podmienky aj Fio banka, v ktorej budú mať klienti k dispozícii každý mesiac až dva výbery hotovosti bezplatne z akéhokoľvek bankomatu na svete. Od 1. júla oznámila zmeny tiež OTP banka a od 1. augusta avizuje zmeny aj ČSOB.



Podľa odborníka by sa mali klienti o zmeny cenníkov zaujímať. "Niekedy stačí malá úprava návykov a klient môže ušetriť. Pri poplatkoch, ktoré sa opakujú každý mesiac, to môže byť za rok zaujímavá suma," dodal Švidroň.