Banky na mnohé otázky k transakčnej dani nemôžu odpovedať

Bratislava 19. marca (TASR) - O približne dva týždne začnú podnikatelia platiť transakčnú daň, pričom jej uplatňovanie vyvoláva veľa otázok. Keďže mnoho povinností padlo na banky, podnikatelia sa obracajú so svojimi nejasnosťami práve na ne. Bankoví poradcovia však na mnohé otázky nemôžu odpovedať, nedovoľuje im to zákon, upozornila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.



"Nemôžeme totiž poskytovať daňové poradenstvo," vysvetlila. S daňovými otázkami sa preto musia podnikatelia obrátiť na daňových poradcov či finančnú správu.



To, že nejasnosti okolo transakčnej dane spôsobujú podnikateľom problémy, ukazujú podľa hovorkyne aj dáta Slovenskej sporiteľne. Volajúcich sú denne stovky a ich počet v poslednom období stúpol o viac ako 100 %.



"Trvá to už takmer dva týždne a do konca marca neočakávame zlepšenie, skôr vyšší nápor volajúcich, keďže väčšina otázok sa týka práve transakčnej dane a podnikateľských účtov," zhodnotila Cesnaková. V dôsledku toho sa výrazne predlžuje aj čakanie na spojenie. Odpovede na otázky týkajúce sa transakčnej dane, na ktoré môže banka odpovedať, zverejnila podľa hovorkyne aj na svojej internetovej stránke.