Banky v EÚ a eurozóne sú dostatočne stabilné a odolné voči šokom

Frankfurt nad Mohanom/Paríž 31. júla (TASR) - Veľké banky v eurozóne sú stabilné a majú dostatočné kapitálové rezervy, aby zvládli potenciálne ekonomické šoky, uviedli v piatok (30. 7.) Európska centrálna banka (ECB) a Európsky bankový dohľad (EBA) na základe výsledkov aktuálnych záťažových testov.



"Tieto výsledky ukazujú, že bankový systém eurozóny je odolný voči nepriaznivému ekonomickému vývoju," uviedla ECB. EBA zrealizoval záťažové testy 50 finančných inštitútov v 15 európskych krajinách, na ktoré pripadá 70 % bankového trhu v Európskej únii (EÚ) a ECB ďalších 51 bánk z eurozóny.



Kľúčový ukazovateľ kapitálovej primeranosti (Tier 1 Capital Ratio) 89 bánk eurozóny by podľa testov pri trojročnom negatívnom scenári, ktorý počítal so zhoršovaním pandemickej a ekonomickej situácie, v priemere klesol o 5,2 percentuálneho bodu z 15,1 % na konci 2020 na 9,9 % na konci 2023, v EÚ z 15 % na 10,2 %. Testy tiež predpokladali ďalšie negatívne faktory, ako je nárast nezamestnanosti, kolaps cien nehnuteľností, prudký pád zahraničného dopytu a ďalší pokles úrokových sadzieb.



Viceprezident ECB Luis de Guindos povedal v rozhovore pre nemecký denník Handelsblatt, že európske banky sú v dobrej kondícii. "Európske banky sú robustné. Sú odolné," uviedol bývalý španielsky minister hospodárstva ešte pred zverejnením výsledkov záťažových testov. "Náš najhorší scenár je tentokrát ešte náročnejší než pri poslednom teste v roku 2018 a banky sa navyše práve vyrovnali s ťažkým rokom 2020."



Test EBA ukázal, že modelovaný vývoj by kompletne vymazal kapitálový vankúš problémovej talianskej banky Monte dei Paschi di Siena (MPS), keďže kľúčový ukazovateľ kapitálovej primeranosti by padol z 9,86 % na -0,10 %. V priemere by ukazovateľ Tier 1 Capital Ratio talianskych bánk klesol do konca 2023 na 8,6 %, írskych bánk na 8,44 %, nemeckých na 8,78 % a francúzskych na 9,72 %.