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Banky v eurozóne si podľa ECB udržiavajú odolnosť
Celková návratnosť vlastného kapitálu sa v druhom štvrťroku zvýšila na takmer 11 % z úrovne 9,5 % v roku 2025.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Popredné banky v eurozóne si udržiavajú odolnosť napriek vojnám a krízam, ktoré sa odohrávajú v rôznych častiach sveta, oznámil vo štvrtok bankový dohľad Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po skončení éry nulových úrokových sadzieb banky v eurozóne profitujú z vyšších čistých úrokových príjmov, zatiaľ čo silná výkonnosť akciového trhu vytvára značné príjmy z provízií z obchodov súvisiacich s cennými papiermi, uviedla ECB. Celková návratnosť vlastného kapitálu sa v druhom štvrťroku zvýšila na takmer 11 % z úrovne 9,5 % v roku 2025.
Kvalita úverov zostáva celkovo vysoká, napriek tomu pretrvávajú určité slabé miesta, najmä pokiaľ ide o spotrebiteľské pôžičky a úvery poskytnuté malým a stredným podnikom (MSP), upozornila ECB. Banka zároveň varovala, že následky nedávnych geopolitických otrasov, ako je napríklad konflikt medzi USA s Iránom, sa môže v súvahách bánk prejaviť v plnej miere až s časovým oneskorením.
ECB, ktorá pôsobí ako centrálny orgán bankového dohľadu v eurozóne od roku 2014, sa vo svojich najnovších testoch odolnosti zamerala na 108 bánk.
Po skončení éry nulových úrokových sadzieb banky v eurozóne profitujú z vyšších čistých úrokových príjmov, zatiaľ čo silná výkonnosť akciového trhu vytvára značné príjmy z provízií z obchodov súvisiacich s cennými papiermi, uviedla ECB. Celková návratnosť vlastného kapitálu sa v druhom štvrťroku zvýšila na takmer 11 % z úrovne 9,5 % v roku 2025.
Kvalita úverov zostáva celkovo vysoká, napriek tomu pretrvávajú určité slabé miesta, najmä pokiaľ ide o spotrebiteľské pôžičky a úvery poskytnuté malým a stredným podnikom (MSP), upozornila ECB. Banka zároveň varovala, že následky nedávnych geopolitických otrasov, ako je napríklad konflikt medzi USA s Iránom, sa môže v súvahách bánk prejaviť v plnej miere až s časovým oneskorením.
ECB, ktorá pôsobí ako centrálny orgán bankového dohľadu v eurozóne od roku 2014, sa vo svojich najnovších testoch odolnosti zamerala na 108 bánk.