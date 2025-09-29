< sekcia Ekonomika
Belgická inflácia sa v septembri zrýchlila prvýkrát za tri mesiace
Autor TASR
Brusel 29. septembra (TASR) - Belgická inflácia sa v septembri zrýchlila prvýkrát za tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne vzrástol o 2,12 % po augustovom zvýšení o 1,91 %, uviedol belgický štatistický úrad.
Tempo rastu cien potravín sa v septembri zrýchlilo na 3,32 % z 2,42 %. Náklady na zdravotnú starostlivosť stúpli o 2,15 % po +2,03 % v auguste. Ceny energií padli o 1,48 % po znížení o 0,75 % v predchádzajúcom mesiaci.
Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií a čerstvých potravín, predstavovala 2,61 % po 2,3 % v auguste.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v septembri klesol o 0,3 %.
