Varšava 13. júna (TASR) - Bežný účet platobnej bilancie Poľska skĺzol v apríli do deficitu. Výsledky sú tak omnoho horšie, než sa čakalo, keďže analytici počítali s rastom prebytku, ktorý zaznamenalo Poľsko v marci. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP, ktorá zverejnila údaje poľskej centrálnej banky.



V apríli zaznamenalo Poľsko deficit bežného účtu platobnej bilancie na úrovni 241 miliónov eur. Na porovnanie, ku koncu marca dosiahla krajina prebytok v hodnote 325 miliónov eur. Analytici pritom počítali s ďalším rastom prebytku, a to na 337 miliónov eur.



Vývoj bežného účtu platobnej bilancie ovplyvnili v apríli účty primárnych aj sekundárnych príjmov, ktoré skončili v deficite. Naopak, ešte výraznejšiemu schodku zabránil vývoj v obchode s tovarom a so službami. Obchod s tovarom vykázal v apríli prebytok na úrovni 202 miliónov eur. V prípade bilancie služieb dosiahol prebytok 3,11 miliardy eur.



Na druhej strane, účet primárnych príjmov vykázal schodok na úrovni 2,8 miliardy eur. Čo sa týka účtu sekundárnych príjmov, deficit dosiahol vyše 750 miliónov eur.