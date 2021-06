Londýn 23. júna (TASR) - Bitcoin aj ďalšie kryptomeny sa zotavujú z poklesu.



Cena najväčšej a najznámejšej virtuálnej meny v utorok (22. 6.) padla pod hranicu 30.000 USD (25.222,80 eura) a mnohí experti sa obávali pokračovania výpredaja. Bitcoin však neskôr zmazal straty a ešte v utorok sa vrátil do pozitívneho pásma. V stredu sa jeho cena vrátila nad 34.000 USD a dostala sa až na 34.367 USD. Tesne po poludní sa obchodoval s plusom (v priebehu 24 hodín) 7,6 % po 34.016,28 USD. Aj napriek zotaveniu sa cena bitcoinu pohybuje hlboko pod rekordom 64.895,22 USD zo 14. apríla.



V stredu si polepšili aj ďalšie kryptomeny. Okolo jednej popoludní SELČ sa ethereum predávalo so ziskom približne 6 % po 1995,20 USD. XRP si pripísalo vyše 9 % a dogecoin 15,6 %.



Posledný výpredaj spustili ďalšie opatrenia Číny, ktorá pokračuje vo svojom boji proti kryptomenám. Ich ťažbu minulý týždeň zakázala provincia S'-čchuan, predtým to už urobila autonómna oblasť Vnútorné Mongolsko a provincie Jün-nan a Čching-chaj.



V pondelok potom čínska centrálna banka (People's Bank of China, PBOC) uviedla, že vyzvala niektoré banky a platobné inštitúcie, aby tvrdšie zasiahli proti obchodovaniu s kryptomenami. PBOC požaduje, aby zavreli platobné kanály pre takéto obchody. Navyše nesmú poskytovať žiadne finančné služby spojené s kryptomenami.