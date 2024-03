Bitcoin prvýkrát prekonal hranicu 72.000 USD

Londýn 11. marca (TASR) - Najznámejšia digitálna mena bitcoin dosiahla v pondelok nový rekord a prekonala hranicu 72.000 USD. Cena bitcoinu pokračuje v raste už šiesty deň po sebe a tento rok sa zvýšila takmer o 70 % vďaka masívnemu prílevu peňazí do fondov obchodovaných na burze v USA. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Bitcoin v pondelok v priebehu obchodovania vzrástol o 4 % až na 72.234 USD (66.075,74 eura). A rastú aj aj menšie kryptomeny, ako ether, solana a avalanche. Digitálne meny si pripísali zisky, aj keď sa akcie obchodujú výrazne nižšie pred kľúčovou správou o inflácii v USA.



Pondelkový rast predĺžil minulotýždňovú rekordnú jazdu, keď bitcoin prekonal predchádzajúci vrchol z novembra 2021 na úrovni 68.991 USD.



Investori naliali takmer 10 miliárd USD do série nových bitcoinových fondov kótovaných na burze v USA od ich spustenia pred dvoma mesiacmi. Americké úrady dali totiž začiatkom tohto roka zelenú fondom obchodovaným na burze (ETF) naviazaným na spotovú cenu bitcoinu, čo uľahčilo investorom pridávať ich do svojho portfólia.



Digitálne aktíva zaznamenali v pondelok ďalšie víťazstvo, keď britský dozorný orgán (Financial Conduct Authority, FCA) uviedol, že sa pripojí k americkým regulátorom a umožní vytváranie cenných papierov súvisiacich s kryptomenami.



"Toto (vyhlásenie FCA) naznačuje, že kryptomeny sa stávajú mainstreamom, a to nielen bitcoin, ale aj iné zavedené digitálne meny," povedala pre AFP analytička XTB Kathleen Brooksová.



Komentátori vo všeobecnosti považujú ETF za dôkaz rastúceho záujmu inštitucionálnych investorov o kryptomeny, čo ešte viac zvyšuje nadšenie investorov.



Bitcoin sa vytvára alebo "ťaží". Je to odmena za to, že výkonné počítače riešia zložité problémy na overenie transakcií uskutočnených na tzv. blockchaine. Ale odmena pre bitcoinových "baníkov", teda tých, ktorí prispievajú k vytvoreniu blockchainu overovaním transakcií, sa každé štyri roky zníži o polovicu. Tento tzv. halving sa uskutoční na budúci mesiac.



(1 EUR = 1,0932 USD)