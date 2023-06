Bitcoin sa dostal na 6-týždňové maximum

New York 21. júna (TASR) - Bitcoin uprostred týždňa pokračuje v zotavovaní. Jeho cena sa dostala na 6-týždňové maximum a pohybuje okolo 29.000 USD (26.525 eur). Veľkí finanční hráči totiž zintenzívnili svoje iniciatívy v oblasti kryptomien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Bitcoin sa v stredu okolo 14.40 h SELČ podľa CoinMarketCap obchodoval s plusom 7,84 % (v priebehu 24 hodín) po 28.974,34 USD. To znamená, že zotavenie bitcoinu od začiatku roka už stúplo na 74 %.



Druhá najväčšia kryptomena, ether, sa posilnila o 5,26 % na 1822,56 USD. Polepšili si aj ďalšie digitálne meny ako cardano či solana.



Náladu v odvetví zlepšilo spustenie kryptoburzy EDX Markets, ktorú podporujú veľké finančné domy vrátane Citadel Securities, Fidelity Digital Assets a Charles Schwab Corp. Okrem toho spoločnosti BlackRock Inc. a WisdomTree Inc. požiadali v rýchlom slede za sebou o povolenia na spustenie spotových ETF fondov na bitcoin v USA.



Tieto kroky zmiernili obavy týkajúce sa kryptomien, ktoré vyvolali zásahy americkej Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC). SEC podala žaloby na prevádzkovateľom kryptobúrz Binance Holdings a Coinbase Global.



Dôvodom nárastu kryptomien je podľa spoluzakladateľa sociálnej obchodnej platformy Alpha Impact Haydena Hughesa "inštitucionálny dopyt".



(1 EUR = 1,0933 USD)