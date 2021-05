Bitcoin, archívna snímka. Foto: TASR/DPA

New York 28. mája (TASR) - Bitcoin sa opäť oslabuje a už vymazal väčšinu z tohtotýždňového posilnenia. Guvernér japonskej centrálnej banky (BoJ) Haruhiko Kuroda sa totiž pridal k jeho kritikom, keď varoval pred volatilitou bitcoinu a špekulatívnymi obchodmi.Najväčšia a najznámejšia kryptomena za uplynulých 24 hodín stratila okolo 8,5 % a tesne popoludní podľa CoinMarketCap obchodovala na úrovniach okolo 36.000 USD.Cena bitcoinu sa tento týždeň pohybuje v pásme 33.000 USD až 39.000 USD (29.513 eur). Na začiatku týždňa to vyzeralo, že sa bude zotavovať z minulotýždňového pádu, aktuálne však v porovnaní s úrovňami zo začiatku týždňa v podstate stagnuje. Minulú stredu (19. 5.) bitcoin zaznamenal prudký výpredaj, keď jeho cena dočasne padla až o 30 %, takmer až na 30.000 USD." uviedol analytik firmy Oanda Edward Moya. Nepočíta však s tým, že by nízka volatilita vydržala aj počas celého víkendu.Kuroda uviedol, že bitcoin sa ako platobný prostriedok takmer nepoužíva. Takisto odlíšil takzvané stable coiny, ktoré sú kryté aktívami, od bitcoinu. Tie musia napríklad plniť aj právne štandardy. Stable coiny sa podľa neho môžu v budúcnosti stať primeraným spôsobom platieb v budúcnosti.Riziko sprísňovania regulácie má naďalej negatívny vplyv na trh s kryptomenami. Čína a Irán prijali opatrenia proti ťažbe kryptomien, keďže je príliš energeticky náročná. Špekuluje sa aj o tom, že dohľad môžu sprísniť aj USA z dôvodu zväčšenia trhu a jeho veľkej volatility.(1 EUR = 1,2198 USD)