Bitcoin sa výrazne posilnil a jeho cena sa opäť dostala nad 40.000 USD

Na archívnej snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP

New York 6. februára (TASR) - Bitcoin sa v sobotu výrazne posilnil a jeho cena sa opäť dostala nad 40.000 USD (33.380,62 eura).Najstaršia a najväčšia kryptomena vzrástla takmer o 7 % na 40.498 USD a o niečo viac sa opäť priblížila k svoju januárovému rekordnému maximu 41.940 USD. Celková hodnota trhu s kryptomenami sledovanými stránkou CoinGecko dosiahla okolo 1,23 bilióna USD.K výraznému skoku prichádza po ďalšom volatilnom týždni na trhu s kryptomenami. Počas neho bitcoin podporil Elon Musk a na nové rekordné maximum sa dostala druhá najväčšia digitálna mena, ethereum, ktorého cena sa v piatok prvýkrát dostala nad 1700 USD.Podľa zástancov bitcoinu, ako je Musk, kryptomeny začínajú byť širšie akceptované v rámci finančnej komunity. Regulačné úrady však poukazujú na vysokú volatilitu kryptomien a varujú, že investori môžu prísť o svoje peniaze.Bitcoin si tento týždeň pripísal približne o 24 %. Podľa niektorých expertov sa jeho cena konsoliduje, než sa vydá smerom k 50.000 USD, čo by znamenalo, že trhová kapitalizácia bitcoinu by dosiahla okolo 1 bilióna USD.Ethereum si od začiatku roka polepšilo približne o vyše 120 %. Cenu etherea aktuálne podporuje predovšetkým to, že chicagská burza Chicago Mercantile Exchange (CME) na budúci týždeň spustí obchodovanie s termínovanými kontraktmi na ethereum. To však môže potom spôsobiť aj jej pokles, keďže termínované kontrakty otvoria dvere aj pre medvedích investorov.(1 EUR = 1,1983 USD)