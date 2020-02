Bitcoin vzrástol na 5-mesačné maximum 10.489,78 USD

New York 12. februára (TASR) - Bitcoin sa v stredu dostal na tohtoročné maximum. Jeho kurz v stredu ráno podľa údajov Coindesk vzrástol až na 10.489,78 USD (9622,77 eura), čo je najviac od septembra. Od začiatku roka najznámejšia kryptomena posilnila už o 44 % a zaznamenala najlepší január za 7 rokov.



Experti zdôvodňujú nárast bitcoinu viacerými faktormi. Jedným z nich je aj to, že niektorí investori považujú digitálnu menu za niečo ako bezpečné aktívum v časoch neistoty.



"Medzi externé faktory, ktoré prispievajú k zvýšeniu nad 10.000 USD, je aj globálna neistota spôsobená epidémiou koronavírusu," uviedol šéf rozvoja obchodu kryptomenovej burzy Luno Vijay Ayyar. Takisto poukázal na nedávne vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, ktorý uznal silu kryptomien.



Bitcoinová komunita v máji očakáva takzvaný halving. Ten zníži odmeny pre ťažiarov kryptomeny, ktoré klesnú o polovicu z 12,5 BTC na 6,25 BTC za jeden vyťažený blok. To výrazne obmedzí prílev nových bitcoinov na trh. V minulosti halving predchádzal nárastu cien bitcoinu.



(1 EUR = 1,0901 USD)