< sekcia Ekonomika
BofA očakáva, že Fed do konca roka dvakrát zníži úrokové sadzby
Slabá tvorba pracovných miest prinútila analytikov Bank of America (BofA), aby zmenili svoje očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb.
Autor TASR
Charlotte 5. septembra (TASR) - Bank of America očakáva po správe o výraznom ochladení trhu práce v USA, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku uvoľní menovú politiku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Slabá tvorba pracovných miest prinútila analytikov Bank of America (BofA), aby zmenili svoje očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb. Pôvodne počítali s tým, že úrokové sadzby sa nezmenia. Teraz však predpokladajú, že Fed čoskoro začne konať a opäť spustí cyklus uvoľňovania.
BofA teraz očakáva, že Fed ešte tento rok dvakrát zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. V roku 2026 podľa analytikov banky klesnú sadzby trikrát.
„Augustová správa o zamestnanosti zrejme podporí obavy Fedu týkajúce sa slabosti trhu práce,“ uviedol ekonóm BofA Aditya Bhave. „Teraz máme jasnejšie dôkazy, dopyt po pracovnej sile klesol, nielen ponuka,“ dodal.
Bhave počíta s tým, že Fed zníži sadzby v septembri a potom ešte v decembri. Obavy z vysokej inflácie pravdepodobne spôsobia, že Fed si dá v októbri pauzu v uvoľňovaní menovej politiky.
Slabá tvorba pracovných miest prinútila analytikov Bank of America (BofA), aby zmenili svoje očakávania týkajúce sa úrokových sadzieb. Pôvodne počítali s tým, že úrokové sadzby sa nezmenia. Teraz však predpokladajú, že Fed čoskoro začne konať a opäť spustí cyklus uvoľňovania.
BofA teraz očakáva, že Fed ešte tento rok dvakrát zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. V roku 2026 podľa analytikov banky klesnú sadzby trikrát.
„Augustová správa o zamestnanosti zrejme podporí obavy Fedu týkajúce sa slabosti trhu práce,“ uviedol ekonóm BofA Aditya Bhave. „Teraz máme jasnejšie dôkazy, dopyt po pracovnej sile klesol, nielen ponuka,“ dodal.
Bhave počíta s tým, že Fed zníži sadzby v septembri a potom ešte v decembri. Obavy z vysokej inflácie pravdepodobne spôsobia, že Fed si dá v októbri pauzu v uvoľňovaní menovej politiky.