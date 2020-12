Bank of Japan prehodnotí účinnosť svojej menovej politiky

Tokio 18. decembra (TASR) - Japonská centrálna banka (Bank of Japan, BoJ) nezmenila úrokové sadzby a predĺžila program núdzovej podpory pre súkromné firmy. Nečakane tiež ohlásila, že začne vyhodnocovať udržateľnosť politiky uvoľňovania a bude hľadať efektívnejšie spôsoby dosiahnutia inflačného cieľa.



Sadzba na depozity, ktoré ponechávajú komerčné finančné inštitúty v centrálnej banke, zostala na -0,1 % a program núdzových úverov sa predĺžil o 6 mesiacov do septembra 2021. BoJ tiež oznámila, že bude pokračovať v nákupe vládnych dlhopisov bez obmedzenia tak, aby udržala výnosy 10-ročných dlhopisov okolo nuly a dlhopisov s kratšou splatnosťou na -0,1 %.



Vzhľadom na to, že ekonomika a ceny zostanú dlhší čas pod tlakom z dôvodu následkov pandémie nového koronavírusu, BoJ uviedla, že prehodnotí efektivitu a udržateľnosť uvoľňovania menovej politiky.



V novembri padli japonské spotrebiteľské ceny o 0,9 %, čo bol ich najprudší pokles za vyše desaťročie. V prebiehajúcom fiškálnom roku, ktorý sa skončí 31. marca 2021, počíta BoJ so znížením spotrebiteľských cien o 0,6 %.



Prekvapivé oznámenie prehodnocovania efektívnosti menovej politiky podľa expertov ukazuje rastúce obavy predstaviteľov BoJ týkajúce sa zmenšujúcej sa účinnosti a rastúcich nákladov dlhodobej extrémne uvoľnenej menovej politiky. Ekonóm Capital Economics Marcel Thieliant si myslí, že by to mohol byť začiatok konca politiky negatívnych úrokových sadzieb.