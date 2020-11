Londýn 9. novembra (TASR) - Británia plánuje vydať prvé zelené dlhopisy na budúci rok. Povedal to v pondelok britský minister financií Rishi Sunak. Vláda očakáva veľký záujem vzhľadom na zvýšený dopyt investorov po aktívach určených na financovanie environmentálnych projektov.



Trh so zelenými dlhopismi zaznamenal v posledných rokoch prudký rozmach. V minulom roku boli predané zelené dlhopisy v objeme 250 miliárd USD (210,38 miliardy eur), čo z celkového objemu emitovaných dlhopisov predstavuje 3,5 %. Za prvé tri štvrťroky tohto roka dosiahol objem emitovaných zelených dlhopisov viac než 200 miliárd USD. Od roku 2007, keď boli emitované prvýkrát, dosiahol ich objem viac než 1 bilión USD.



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, vstúpila na tento trh v septembri, keď predala 10-ročné zelené dlhopisy v hodnote 6,5 miliardy eur. Tento mesiac plánuje ďalšiu emisiu, a to 5-ročných dlhopisov. Zelené dlhopisy emitovali aj Holandsko a Francúzsko.



Výraznú podporu získal trh so zelenými dlhopismi pred dvomi mesiacmi od Európskej únie. V polovici septembra predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave EÚ uviedla, že Európska komisia chce, aby fond obnovy určený na zotavenie ekonomiky po pandémii nového koronavírusu v hodnote 750 miliárd eur sa z 30 % financoval prostredníctvom predaja zelených dlhopisov.



(1 EUR = 1,1883 USD)